Эмигрируют из страны навсегда, – Зеленский рассказал, как наказали "воров в законе"

Президент Владимир Зеленский 4 июня рассказал о результатах введения санкций против "воров в законе". По словам главы государства, ряд преступников уже выдворили из Украины.
Как изменилась ситуация после решения СНБО
За 3 недели удалось достичь фактического нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении после заседания СНБО.
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- За 3 недели 6 ворам в законе объявили подозрения;
- 12 – выдворили из Украины;
- прекратили преступное влияние 111 этнических криминальных авторитетов, треть из них депортировали, а остальные находятся под следствием, еще у части отменили документы на проживание в Украине;
- другие находятся под стражей и изолированы от внешнего мира.
Это тот случай, когда я совсем не расстроен тем фактом, что кто-то эмигрирует из Украины навсегда,
– заверил Зеленский.
Смотрите видеообращение президента:
Главное о санкциях против "воры в законе"
- 14 апреля СНБО ввел санкции против 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". В списке оказались главари боевиков, оккупационная власть Крыма, а также российские СМИ.
- 21 мая президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности. С тех пор правоохранители задержали уже ряд преступников, которых выдворили из Украины.