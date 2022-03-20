Зеленский рассказал, как НАТО не хочет видеть Украину в своем составе

С первых дней президентства Владимир Зеленский начал лично спрашивать руководство НАТО о членстве Украины. Но ему отвечали, что нет никаких шансов.

Такое заявление украинский лидер сделал в комментарии в большом интервью американскому телеканалу CNN. Его опубликовала пресс-служба Зеленского 20 марта, сообщает 24 канал.

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"Вы должны принять Украину уже сейчас – у нас нет времени"

По словам президента, с его позицией относительно НАТО было очень хорошо знакомо большинство западных лидеров, в частности лидеры стран НАТО и Европейского Союза. Такие разговоры происходили раньше и сейчас.

"Я говорил им, что наше время заканчивается. Вы должны принять Украину в НАТО уже сейчас. У нас нет достаточно времени. Вы также должны принять Украину в Европейский Союз. Мы заслуживаем этого членства. Мы усиливаем и укрепляем вас. И вы это увидите ", – заметил Зеленский, комментируя последние переговоры.

Также он настаивал, чтобы западные лидеры предприняли конкретные шаги.

Мы укрепляем ваши позиции, а не наши. Это будет очень четкое и очень правильное сообщение российскому руководству и россиянам,

– подчеркивал Зеленский во время общения с западными лидерами.

"Шансов нет, но дверь всегда будет оставаться открытой"

Украинский президент добавляет: все на Западе говорили ему, что у Украины нет никаких шансов вступить в НАТО и ЕС.

"Я им говорю: не испытывайте украинский народ, потому что наши люди – мужественные, и Запад также должен быть мужественным", – отметил он.

По словам Зеленского, у НАТО нет консолидированной позиции относительно членства Украины.

Я спрашивал их лично: примете ли Вы Украину в НАТО через год или два. Скажите: да или нет. И ответ был четким: вы не будете членом НАТО, но дверь всегда будет для вас открытой,

– подытожил украинский руководитель.

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