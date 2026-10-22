Это страшная боль, которую никому не пожелаю, – Зеленский о своем состоянии во время войны

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем моральном состоянии и трудностях, с которыми сталкивается каждый день. Глава государства признался, что испытывает ужасную боль и практически не спит из-за войны.

В подкасте The Diary Of A CEO глава государства отметил, что выживает вместе со своей страной и украинским народом.

Что помогает президенту держаться

По словам президента, в нынешних условиях каждый день возникает вопрос о будущем, однако он сохраняет веру в лучшее.

Трудно, потому что я выживаю вместе со своей страной и своим народом. И действительно возникает вопрос: наступит ли завтра? И ответ на него – да, наступит,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что, несмотря на сложную повседневную реальность, он остается оптимистом и продолжает верить в победу добра. Также глава государства искренне признался, что именно дети "держат его на земле", а его единственное желание – чтобы они гордились отцом.

Ранее во время общения с прессой Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не проиграет войну, однако признавал изнурительные потери людей и времени.