Зеленский рассказал, о чем попросит Байдена на встрече в США
Источник:24 канал
Владимир Зеленский может встретиться с Джозефом Байденом уже в конце июля. Глава государства рассказал, о чем попросит президента США.
Зеленский хотел бы, чтобы США помогли Украине в решении одного из важных для граждан вопросов. Об этом он рассказал во время брифинга с Ангелой Меркель.
К теме Это не просто визит к Байдену, – Кулеба раскрыл детали поездки Зеленского в США
О чем Зеленский попросит Байдена
По словам Зеленского, он стремится, чтобы США помогали в решении вопроса мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Также говорится о деоккупации украинских территорий.
Президент отметил, что государство поддерживает привлечение Байдена к нормандскому формату, если его участники будут "за".
Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос,
– отметил глава государства.
Интересно Байден напоминает Зеленскому о его же обещаниях: чего ждать от встречи президентов
Встреча Байдена и Зеленского: коротко
- Джозеф Байден во время телефонного разговора 7 июня пригласил Владимира Зеленского в Белый дом.
- Зеленский может встретиться с Байденом уже в конце июля. Это будет полноценный визит президента в США.
- По словам Зеленского, он будет иметь по меньшей мере 2 блока вопросов для обсуждения: безопасный и экономический.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой для разговора Зеленского и Байдена в США станет именно вопрос безопасности.