Есть лидер, который меня постоянно приглашает к себе, однако не говорит дату, вот и я не еду, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что есть лидер, который его часто приглашает в свою страну. Однако даты этот лидер не назначает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Зеленский рассказал о лидере, который его часто приглашает в свою страну

Сначала Зеленский указал, что "встреча с президентом Трампом, наверняка она будет, но я не могу вам сказать когда".

На фоне этого лидер рассказал, что есть "один очень хороший лидер" одной страны.

И он всегда мне говорит: "я очень тебя приглашаю к нам в страну". Я ему говорю "да и я очень хочу приехать" и так уже 3 года. Он не говорит дату и я вот так не еду,

– поделился президент.

Однако фамилию этого лидера Зеленский решил не говорить.

"Но каждый раз мы встречаемся и он говорит "слушай, а чего ты не приезжаешь ко мне?", я ему говорю: "слушай, я готов, сейчас мне сложно.." .. он говорит: "ну как только будет окошко в графике, как только сможешь – приезжай", я говорю: "а когда приезжать?", а он говорит "когда найдешь окошко!", – рассказал Зеленский.

Единственный плюс, как отметил лидер, "он мне прислал письмо и там есть дата и это единственный плюс".

"Придет время и мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно закончить войну. Без одной стороны, без Украины, без жертвы, невозможно", – подчеркнул он.

По его словам, в случае, если США заключит соглашение с россиянами без привлечения украинской стороны, то успеха у этого соглашения не будет, если "мы потом не подтвердим условия этого соглашения".