Ему никто ничего не обещал, – Зеленский о переговорах Байдена с Путиным относительно Украины

Во время недавнего саммита Джо Байдена и Владимира Путина, лидеры США и России подняли вопрос вступления Украины в НАТО. По словам главы Кремля, произошло это лишь "одним мазком".

Президент Владимир Зеленский в интервью попытался растолковать определение обсуждения этой темы Путиным.

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Зеленский предположил, что Байден и Путин просто были вынуждены поднять вопрос Украины и ПДЧ. Равно как и вопросы Донбасса и поддержки суверенитета нашей страны. По мнению президента, во время разговора Путин получил информацию, что Украина не получит ПДЧ "завтра – послезавтра".

Что касается НАТО, уверен, что обсудили. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Я уверен, что и наоборот, он ничего не обещал. Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину. Я уверен,

– заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что Россия такими словами показывает, что "вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят великие державы". В то же время Зеленский подчеркнул: вопрос ПДЧ – это не вопрос общения между Украиной и Россией, а взаимодействие со странами Альянса.

"Я вам скажу мое отношение относительно членства в НАТО: мы и сами в некоторых вещах виноваты. Потому что вопрос НАТО – все же вопрос безопасности, а мы 13 лет используем это как политический вопрос", – отметил украинский президент.

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О внешнеполитической политике

Зеленский признался, что сейчас довольно откровенно говорит с США и Европой.

Многие люди видят изменения этой лексики и говорят, что я могу со всеми рассориться. Я не считаю, что у нас должно быть миллион друзей. Я считаю, что должно быть несколько друзей, как в жизни, но действительно друзей не на бумаге,

– подытожил гарант.

В этом контексте он упомянул о поддержке Балтийских стран, которые, хоть и маленькие по размеру, но "с большим сердцем за нас".