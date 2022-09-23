Зеленский рассказал о переговорах с новым важным партнером Украины
23 сентября 2022 , 23:38Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
23 сентября завершаются мероприятия в Нью-Йорке в рамках участия Украины в очередной сессии Генассамблеи ООН. За эту неделю Украина не только показала миру зверства россии и в очередной раз призвала признать ее страной-террористом, но и провела ряд переговоров, в частности, с новым важным партнером – Ираком.
Встречи с партнерами проводили не только президент, но и первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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