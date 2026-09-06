Об этом президент сообщил в соцсетях.
Что сказал Зеленский о переговорах?
Зеленский поблагодарил представителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев.
У нас состоялся конструктивный разговор – уже несколько раундов, и сегодня мы еще будем обсуждать этот вопрос. Главное – добиться достойного, надежного и долгосрочного мира для Украины. Все усилия мы направляем на это,
– подчеркнул Зеленский.
По словам президента, стороны намерены и в дальнейшем работать над поиском решения, которое обеспечит Украине длительный и надежный мир.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Напомним, 6 сентября 2026 года в Киеве состоялись переговоры американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. Во время встречи представители США заявили, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну и положить конец гибели людей.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено созданию условий для длительного и устойчивого мира. Американская делегация поддерживает тесные контакты с Украиной, Германией, Францией и Великобританией.
Также обсуждались поставки американского сжиженного природного газа. Еще одним важным вопросом стали территориальная целостность Украины и будущие гарантии безопасности.
Виткофф и Кушнер положительно оценили результаты переговоров в Киеве. Американские представители заявили о готовности продолжать работу над мирным процессом столько, сколько будет необходимо.