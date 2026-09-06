Про це президент повідомив у соцмережах.

Що сказав Зеленський про переговори?

Зеленський подякував представникам президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за візит до Києва.

У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, сторони мають намір і надалі працювати над пошуком рішення, яке забезпечить Україні тривалий та надійний мир.

Нагадаємо, 6 вересня 2026 року в Києві відбулися переговори американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українською стороною. Під час зустрічі представники США заявили, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну та припинити загибель людей.

Окрему увагу під час переговорів приділили створенню умов для тривалого та стійкого миру. Американська команда підтримує тісні контакти з Україною, Німеччиною, Францією та Великою Британією.

Також обговорювалося постачання американського скрапленого природного газу. Ще одним важливим питанням стали територіальна цілісність України та майбутні гарантії безпеки.

Віткофф та Кушнер позитивно оцінили результати переговорів у Києві. Американські представники заявили про готовність продовжувати роботу над мирним процесом стільки, скільки буде необхідно.