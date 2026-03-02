Зеленский сказал, что задумали россияне на фронте

Украина получила информацию о военных планах россиян на 2026 – 2027 годы. То, что россияне планировали сделать в 2025 году, им не удалось выполнить.

Детали заявления президента передает 24 Канал. В этот день Владимир Зеленский принял участие в ифтаре – вечернем приеме пищи во время священного месяца Рамадан.

Куда будут двигаться россияне в этом году?

По словам Зеленского, некоторые направления остаются актуальными для россиян. Это прежде всего оккупация Донецкой и Луганской областей, но не только.

Они, безусловно, хотят продолжать направление в Запорожской области, направление Днепра. Им сложно, но они смотрят на Одесский регион,

– заявил лидер государства.

В то же время Зеленский подчеркнул: эти планы врага не имеют ничего общего с реальностью. Ведь оккупанты готовили весеннее наступление на Украину, а фундамент для него закладывали в конце 2025 года.

Они не выполнили задачу на конец 2025 года. Их карты не совпадают с реальностью – где находятся наши силы и где их,

– высказался президент.

Пока что Украина не видит сил, что позволили бы россиянам осуществить то весеннее наступление, которое они запланировали. Всеобщую мобилизацию, в соответствии с данными разведки, Путин пока не планирует.

Тем временем Украина освобождает больше территорий, чем теряет.