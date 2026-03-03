Россия наращивает дроны и имеет большие проблемы с личным составом, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличила количество дронов из-за проблем с личным составом на фронте.
- Зеленский отметил, что, несмотря на проблемы российских войск, не следует расслабляться, поскольку враг остается опасным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян начались значительные проблемы с количеством военных на фронте. Он добавил, что в результате этого оккупанты значительно увеличили количество дронов.
По словам президента Украины, российские войска очень деморализованы и у них нет времени на подготовку или тренировки. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга о подготовке к следующей зиме.
Почему российская армия становится менее боеспособной?
По словам главы государства, российские войска ослабевают на некоторых участках фронта. Он подчеркнул, что "не стоит расслабляться", потому что оккупантов меньше не стало.
Я просто хочу объяснить, что не надо расслабляться, не надо думать, что враг сдался или их (россиян – 24 Канал) стало меньше, однако самое важное это то, что начались проблемы с личным составом оккупантов,
– отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что проблема с дронами до сих пор есть. Он отметил, что россияне наращивают количество БпЛА, в результате чего образуются "килзоны", в которых невозможно жить.
Украинский лидер также сказал, что количество убитых за месяц оккупантов привело к деморализации врага. Он добавил, что все проблемы россиян очень влияют на ход переговоров.
Что Зеленский говорил о ситуации на фронте?
Зеленский заявил, что российская армия может начать весенние наступления. Он отметил, что Украине не хватает солдат, поэтому страна стремится как можно быстрее завершить войну.
Президент Зеленский подчеркнул, что никогда не покинет Донбасс и 200 тысяч украинцев, которые там живут. Он подчеркнул, что уступки под давлением только откроют путь к новым ультиматумам.
Зеленский сообщил, что Украина получила планы России на 2026 – 2027 годы. Он добавил, что для врага до сих пор актуальна оккупация Донецкой и Луганской областей.