Россия наращивает дроны и имеет большие проблемы с личным составом, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян начались значительные проблемы с количеством военных на фронте. Он добавил, что в результате этого оккупанты значительно увеличили количество дронов.

По словам президента Украины, российские войска очень деморализованы и у них нет времени на подготовку или тренировки. Об этом заявил Владимир Зеленский во время брифинга о подготовке к следующей зиме.

Почему российская армия становится менее боеспособной?

По словам главы государства, российские войска ослабевают на некоторых участках фронта. Он подчеркнул, что "не стоит расслабляться", потому что оккупантов меньше не стало.

Я просто хочу объяснить, что не надо расслабляться, не надо думать, что враг сдался или их (россиян – 24 Канал) стало меньше, однако самое важное это то, что начались проблемы с личным составом оккупантов,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что проблема с дронами до сих пор есть. Он отметил, что россияне наращивают количество БпЛА, в результате чего образуются "килзоны", в которых невозможно жить.

Украинский лидер также сказал, что количество убитых за месяц оккупантов привело к деморализации врага. Он добавил, что все проблемы россиян очень влияют на ход переговоров.

Что Зеленский говорил о ситуации на фронте?