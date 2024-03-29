Зеленский не исключает проведение контрнаступления ВСУ в этом году
Источник:The Washington Post
Владимир Зеленский в интервью для The Washington Post высказался о текущей ситуации на фронте. По его словам, сейчас наше государство старается держать оборону и не отступать на поле боя.
По его словам, если фронт будет оставаться стабильным, то Украина может вооружить и обучить новые бригады для проведения нового контрнаступления в этом году.
Смотрите также Доходы семьи Зеленского в 2023 году выросли втрое: обнародовали декларацию президента
Стараемся не отступать
Как отметил украинский лидер, если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "отступать, сделав линию фронта короче".
Он объяснил, что в противном случае россияне могут прорваться в крупные города.
Мы пытаемся найти способ не отступать,
– заявил украинский президент.
Удалось стабилизировать ситуацию
По его словам, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.
Зеленский отметил, что в случае стабильной ситуации на фронте Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.
"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне – если вы этого не сделаете, то это сделает Россия", – подчеркнул он.
Что еще сказал в интервью украинский президент
- Зеленский рассказал, что президент США Джо Байден достаточно осторожен в поставках оружия, из-за чего американский лидер довольно часто подвергается критике. Украинский лидер считает, что скорее всего глава Соединенных Штатов опасается ядерного нападения со стороны России.
- Глава государства рассказал, что возможности Украины зависят от того, какое решение примет Конгресс США. Владимир Зеленский отметил, что пока наша страна не будет знать, что имеет постоянную поддержку США, "украинские солдаты будут оставаться там, где они сейчас находятся на востоке".
- По его словам, если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами.
- Зеленский также заявил, что Украина может остановить российские удары по критической инфраструктуре нашего государства только тогда, когда заставит Кремль заплатить такую же цену. Украинский президент считает такую позицию справедливой.