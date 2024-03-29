Зеленский не исключает проведение контрнаступления ВСУ в этом году

Владимир Зеленский в интервью для The Washington Post высказался о текущей ситуации на фронте. По его словам, сейчас наше государство старается держать оборону и не отступать на поле боя.

По его словам, если фронт будет оставаться стабильным, то Украина может вооружить и обучить новые бригады для проведения нового контрнаступления в этом году.

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Стараемся не отступать

Как отметил украинский лидер, если для обороны линии фронта нужно 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а есть только 2 тысячи, то приходится "отступать, сделав линию фронта короче".

Он объяснил, что в противном случае россияне могут прорваться в крупные города.

Мы пытаемся найти способ не отступать,

– заявил украинский президент.

Удалось стабилизировать ситуацию

По его словам, после захвата россиянами Авдеевки украинским военным удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам.

Зеленский отметил, что в случае стабильной ситуации на фронте Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления в этом году.

"Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне – если вы этого не сделаете, то это сделает Россия", – подчеркнул он.

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