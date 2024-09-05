Доказываем, что Россия может проиграть, – Зеленский о ситуации на Покровском направлении и Курщине

В ходе операции ВСУ в Курской области Украина доказывает миру, что Россия может проиграть эту войну. Однако для этого также нужна решимость мировых лидеров.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении в четверг, 5 сентября. Он добавил, что заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

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Что сейчас происходит на фронте

По словам главы государства, особое внимание уделили Покровскому направлению в Донецкой области.

Мы добавляем наших сил, и ключевая задача – выбивать как можно больше сил оккупанта. Также – операция в Курской области. Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что единственное, что для этого нужно, – это достаточная наша решимость и решимость всех в мире, от кого зависит положение дел.

Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда,

– подытожил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто помогает, бьется и работает ради Украины.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные проводят контрудары и уничтожают врага на Покровском направлении, где удалось стабилизировать фронт.