Расстреляли, потому что они были евреями, – Зеленский рассказал о трагедии своей семьи

Владимир Зеленский рассказал, как трагическая история XX века коснулась его семьи. Дед Зеленского по линии отца был единственный из всей своей семьи, кто выжил. Всех, даже детей, убили.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский рассказал, что его дедушка, несмотря на очень молодой возраст, ушел на войну в рядах советской армии.

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Его старших братьев также призвали, и все они, кроме моего деда, погибли как солдаты. Всех остальных с этой части моей семьи было расстреляно, потому что они были евреями. Детей тоже,

– заявил украинский лидер.

Зато бабушку украинского президента вместе с младшей сестрой эвакуировали в Узбекистан. Их папа также воевал и вернулся с фронта живым.

Что Зеленский говорит об антисемитизме в Украине

Зеленский отметил, что Украине нет антисемитизма, он – на самом низком уровне. По словам украинского лидера, идеальных форм и идеальных людей не бывает.

"Но это тот факт, что в Украине антисемитизм на самом низком уровне по сравнению с любой европейской страной", – отметил Зеленский.

Украинский президент заявил, что антисемитизм имел место в СССР. В то же время в независимой Украине все изменилось. Зеленский признал: иногда случаются провокации, однако это бывает везде.