Зеленский рассказал о важных подробностях общения с сенаторами США в Киеве

Президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с сенаторами США. Он подчеркнул, что эта встреча демонстрирует мощь связи между украинским и американским народами.

Подробнее о том, как происходила встреча, глава государства рассказал уже вечером того же дня. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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О чем именно говорили

Основной темой встречи было обсуждение военной и финансовой помощи, оказываемой США. Кроме того, говорили о необходимости существенного усиления санкций против России.

Считаю, что этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки нашего государства, мощь связи между украинским и американским народами,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что также поблагодарил представителей США о ленд-лизе. Ведь это очень важное решение, которое может изменить не только ход войны, но и уберечь мировую демократию.

Что было известно об этой встрече раньше

О том, что президент пообщался с несколькими сенаторами, стало известно около 15:30. Делегацию США возглавлял лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчелл МакКоннелл.



Сенаторы с представителями властей Украины / Фото Офиса президента

Это был не первый визит американских должностных лиц

24 апреля приезжали глава Пентагона Ллойд Остин, а также государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они встретились с руководством государства. Тогда, в частности, обсудили несколько важных вопросов нашей обороноспособности. Блинкен после встречи заверил, что Россия гарантированно потерпит поражение в войне, которую сама же развязала.

1 мая в Киев приезжала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. У нее тоже была встреча с нашим главой государства. Тогда Владимир Зеленский акцентировал, что этот приезд должностного лица является мощным сигналом – демонстрации поддержки Украины народом Соединенных Штатов. Пелоси тогда тоже прокомментировала это событие. Она рассказала, что визит был нужен, чтобы официально поблагодарить украинцев за их стремление к свободе.

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