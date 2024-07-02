Зеленский рассказал о визите Орбана и разговоре с будущим генсеком НАТО

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал об итогах дня 2 июля. В частности он провел ряд важных встреч.

Президент также отметил, что Украина нуждается в большем количестве электроэнергии. Однако решение об увеличении импорта электроэнергии будет принимать Европа.

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Политические события дня

Состоялся первый за время войны визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Он приехал в Киев сразу после начала председательства Венгрии в ЕС.

Четкий сигнал того, насколько важно для всех нас в Европе сохранять единство и делать совместные шаги. Много говорили о пути к миру, и именно к справедливому миру, длительному, честному. Я поблагодарил и за участие в Саммите мира, и за поддержку коммюнике. Рассказал о том, чего мы уже достигли с партнерами в работе между саммитами, готовя уже второй Саммит мира. Есть хорошие наработки, и будет их еще больше,

– сказал президент.

Он также сообщил, что пригласил Венгрию и премьер-министра Орбана присоединиться к соответствующим усилиям. Также стороны договорились об экономических и политических деталях.

И очень важно, что мы обозначим наши отношения, наши достижения в новом документе – в соглашении, которое будет определять добрососедство для Украины и Венгрии,

– добавил Зеленский.

Также глава государства сообщил, что говорил с Марком Рютте, новым генсеком НАТО. Зеленский поблагодарил его за поддержку в течение этих лет.

Нидерланды без преувеличений помогли спасти тысячи и тысячи жизней наших людей. Украина всегда будет за это благодарна. И также желаю новому правительству Нидерландов, новому премьер-министру успехов и действительно эффективного лидерства,

– добавил он.

Доклады и новые поручения

По словам президента, 2 июля были важные доклады:

Докладывал руководитель Службы внешней разведки об угрозах и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Зеленский заявил, что "есть хорошие перспективы".

Также был доклад главы правительства Украины. Сейчас есть проекты решений правительства, что нужно регионам, которые из-за войны имеют особую проблематику. Как социальную, так и инфраструктурную. Также Шмыгаль доложил о мерах защиты энергообъектов, их восстановлении и работе с европейскими партнерами для расширения импорта электричества в Украину.

Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь. Делаем все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники наши работают над соответствующим соглашением,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений.

Кроме этого, президент заявил, что поручил также министру энергетики в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает для их восполнения.

Правительство должно значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период,

– заявил он.

Также Зеленский поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, узнать конкретные даты: когда будут поставлены обещанные Украине дополнительные системы "Петриот".