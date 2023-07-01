В интервью президент Украины признался, что ему сложно ответить на вопрос "Как это – быть человеком, которому больше всего угрожает опасность". В частности, потому, что он себя таким человеком не считает.

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Зеленский привык к опасности

В то же время глава государства отметил, что самая большая опасность угрожает украинским военным на передовой. Он отметил, что там постоянно падают бомбы.

Очень тяжело спать и выживать. Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им силы выстоять и вернуться домой,

– добавил президент.

Если уж говорить о самом Владимире Зеленском, то его личная безопасность стала частью его жизни. И к этому глава государства уже привык. По его словам, "это сознательный выбор, который мы сделали". В то же время он отметил, что гордится той задачей, которая перед ним встала.

Я вам скажу, что Путину сейчас больше угрожает опасность, чем мне. Есть больше людей, которые хотят его убить,

– подчеркнул он.

В то же время президент Украины назвал важную задачу, которую должна выполнить Украина перед саммитом НАТО. Напомним, что он состоится 11 июля в Вильнюсе.

Украина должна показать результаты