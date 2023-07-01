В інтерв'ю президент України зізнався, що йому важко відповісти на питання "Як це – бути людиною, якій найбільше загрожує небезпека". Зокрема тому, що він себе такою людиною не вважає.
Читайте також Новий президент Росії: хто може скинути Путіна
Зеленський звик до небезпеки
Водночас глава держави зазначив, що найбільша небезпека наразі загрожує українським військовим на передовій. Він наголосив на тому, що там постійно падають бомби.
Дуже важко спати і виживати. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай Боже їм сили вистояти і повернутися додому,
– додав президент.
Якщо вже говорити про самого Володимира Зеленського, то його особиста безпека стала частиною його життя. І до цього глава держави вже звик. За його словами, "це свідомий вибір, який ми зробили". Водночас він зазначив, що пишається тим завданням, яке перед ним постало.
Я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожує небезпека, ніж мені. Є більше людей, які хочуть його вбити,
– наголосив він.
Водночас президент України назвав важливе завдання, яке повинна виконати Україна перед самітом НАТО. Нагадаємо, що він відбудеться 11 липня у Вільнюсі.
Україна має показати результати
- Глава держави зауважив, що за минулі місяці деякі процеси в наступальних операціях сповільнилися. Причиною цього стали зливи, які робили складними або буквально неможливими ефективні дії з просування наших військових.
- Водночас він підкреслив, що перед самітом НАТО у Вільнюсі наша держава повинна показати результати на фронті. З усім тим, Володимир Зеленський нагадав, що кожен звільнений метр дається ціною життя наших захисників.
- Він також нагадав Харківську та Херсонську наступальні операції. Президент зазначив, що артилерія тоді прибула з запізненням. Цими словами він вирішив вкотре закликати надавати зброю нашій державі.
- За словами президента, швидкі процеси не завжди є безпечними. Зеленський наголосив, що для України надзвичайно важливо вберегти більше життів. Тож він віддасть перевагу повільнішому просуванню з меншою кількістю жертв замість стрімкого руху вперед, коли загине більше наших героїв.