Це 24 Каналу припустив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він також назвав ймовірну кандидатуру, яка може захопити владу в Росії.

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Претендент на посаду президента Росії

Михайло Шейтельман навів цікаву тезу: від окупації Росією Криму до початку повномасштабної війни пройшло 8 років. Від неї до повстання Пригожина – 16 місяців. Тобто все прискорюється з різницею у 6 разів і не є виключенням, що вже у вересні цього року може статися наступна якась важлива подія.

"Чи буде це путч – не знаю. Хто може бути – претендентів багато. Найвірогідніший – це Пригожин. А ще може бути Лукашенко. Він єдиний переможець у цій ситуації (повстанні Пригожина – 24 Канал). Він став реальним претендентом на посаду президента Росії, у нього є ПВК, за допомогою якого він може ним стати. І він реальний політик на відміну від Путіна. Йому потрібна влада, а не мільярди", – припустив політтехнолог.

Михайло Шейтельман про нового ймовірного президента Росії: дивитись відео

Він також додав, що Лукашенко не є частиною путінської системи. Він лише взаємодіє з нею, може зруйнувати і захопити. А Пригожин може залишитися інструментом в його руках.

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