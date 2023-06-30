Это 24 Каналу предположил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также назвал вероятную кандидатуру, которая может захватить власть в России.
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Претендент на пост президента России
Михаил Шейтельман привел интересный тезис: от оккупации Россией Крыма до начала полномасштабной войны прошло 8 лет. От нее до восстания Пригожина – 16 месяцев. То есть все ускоряется с разницей в 6 раз и не исключение, что уже в сентябре этого года может произойти следующее какое-то важное событие.
"Будет ли это путч – не знаю. Кто может быть – претендентов много. Самый вероятный – это Пригожин. А еще может быть Лукашенко. Он единственный победитель в этой ситуации (восстании Пригожина – 24 Канал). Он стал реальным претендентом на пост президента России, у него есть ЧВК, с помощью которого он может им стать. И он реальный политик в отличие от Путина. Ему нужна власть, а не миллиарды", – предположил политтехнолог.
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Он также добавил, что Лукашенко не является частью путинской системы. Он только взаимодействует с ним, может разрушить и захватить. А Пригожин может остаться инструментом в его руках.
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