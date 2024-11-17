16 ноября президент Зеленский встретился с представителями более 200 высших учебных заведений Украины. Студенты поинтересовались, откуда глава государства узнает о настроениях в обществе, какие читает СМИ и сколько времени тратит на соцсети, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

На вопрос, откуда он все знает, Зеленский ответил, что он президент и у нас есть разведка.

Я просыпаюсь очень рано и люблю читать. Читаю все, что можно и что не нужно. Также у меня есть информация от различных наших институтов,

– поделился политик.

Президент сказал, что каждый день общается с министрами. О ситуации на войне узнает непосредственно с фронта. Прежде всего, от главкома Сырского, которому в свою очередь докладывают другие командиры. Эти доклады происходят очень рано. "Я получаю доклад утром и вечером", – уточнил Зеленский.

Отдельно также глава государства разговаривает с ГУР, СБУ и СВР. Он рассказал, что получает бриф от, например, МВД, ГСЧС по пожару, пострадавших и погибших.

Другую информацию Зеленский смотрит в соцсетях, хотя и не имеет на них много времени. О настроениях у студенчества президент спрашивает, в частности, у своей дочери Александры, которая учится на юриста в одном из украинских вузов.

К слову, ранее советник президента рассказывал, что тот обеспокоен анонимностью некоторых Telegram-каналов, которые используются в информационных операциях против Украины.