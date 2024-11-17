16 листопада президент Зеленський зустрівся з представниками понад 200 закладів вищої освіти України. Студенти поцікавилися, звідки глава держави дізнається про настрої у суспільстві, які читає ЗМІ і скільки часу витрачає на соцмережі, передає 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

На питання, звідки він все знає, Зеленський відповів, що він президент і у нас є розвідка.

Я прокидаюся дуже рано і люблю читати. Читаю все, що можна і що не потрібно. Також у мене є інформація від різних наших інституцій,

– поділився політик.

Президент сказав, що кожного дня спілкується з міністрами. Про ситуацію на війні дізнається безпосередньо з фронту. Передусім, від головкома Сирського, якому свого чергу доповідають інші командири. Ці доповіді відбуваються дуже рано. "Я отримую доповідь зранку і ввечері", – уточнив Зеленський.

Окремо також глава держави розмовляє із ГУР, СБУ і СЗР. Він розповів, що отримує бриф від, наприклад, МВС, ДСНС щодо пожежі, постраждалих і загиблих.

Іншу інформацію Зеленський дивиться у соцмережах, хоча й не має на них багато часу. Про настрої у студенства президент запитує, зокрема, у своїй доньки Олександри, яка навчається на юриста в одному з українських вишів.

До слова, раніше радник президента розповідав, що той занепокоєний анонімністю деяких Telegram-каналів, які використовуються в інформаційних операціях проти України.