Зеленский рассказал, сколько будет стоить Украине мобилизация

Вечером 19 декабря проходит пресс-конференция Владимира Зеленского. 24 Канал расскажет детали.

Президента спросили по поводу законопроекта о мобилизации. Его ответ читайте на 24 Канале.

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Сколько будет стоить мобилизация

Мобилизация будет стоить дополнительные 500 миллиардов гривен. Откуда взять эти деньги – должен ответить Кабмин.

Таким образом президент высказался относительно новой мобилизации.

На уровне Ставки военные попросили об увеличении мобилизации – мобилизовать дополнительно 450 – 500 тысяч человек. Президент сказал, что это вопрос, в том числе финансов, и попросил предоставить больше аргументов.

"Это вопрос прежде всего людей, это вопрос справедливости, это вопрос обороноспособности и вопрос финансов", – сказал он.

Нужна демобилизация

В комплексном плане проведения мобилизации в Украине еще нет вопроса демобилизации. Но должна быть справедливость, считает Зеленский.

Что касается людей, мне нужна конкретика, поскольку что будет с миллионной армией Украины, очень мощной? Что будет с теми ребятами, кто каждый день там, с теми, кто два года там защищает наше государство? У нас есть вопросы ротационные, у нас есть вопросы отпусков. Должен быть комплексный план,

– высказался он.

Президент сказал: очень хотел бы, чтобы военное руководство понимало все вызовы. Украина не может потерять самых смелых, самых сильных людей. Они стойкие, но устали, и государство должно найти дополнительные мобилизационные силы.

Еще в законе должен быть решен вопрос командировок, отпусков, перевода.