Зеленский рассказал, сколько Россия убила людей в Одесской области с начала войны

С начала полномасштабной войны россияне нанесли немало ударов по Одесской области. В результате пострадало немало украинцев.

Зеленский о количестве жертв в Одесской области в результате ударов России

Сегодня, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Одессу. Во время него он упомянул и о жертвах ударов.

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Так, жертвами обстрелов стали 55 жителей Одесской области. Был разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Одним из наиболее масштабных ударов был нанесен 23 апреля, когда вражеская ракета попала в жилой дом. Тогда жертвами стали 8 человек, среди которых трехмесячный младенец. Еще 18 – пострадали.

Это страшное преступление, которому нет никаких оправданий. Обязательно восстановим этот дом, чтобы все жильцы вернулись в свое жилье,

– заявил Президент Украины.

Также Владимир Зеленский прибывал на эту локацию, чтобы ознакомиться с восстановительными работами дома.

Визит Зеленского в Одессу: коротко

18 июня Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Одесскую область. Во время визита он провел совещание по поводу текущей ситуации в регионе.

Говорили о возможных путях, которые помогут организовать коридор для вывоза агропромышленной продукции из Одесских портов. Участники совещания обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.

Кроме того, были обсуждены вопросы работы промышленных предприятий области в ходе российской агрессии. Заслушали и информацию командующего военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы о ситуации в безопасности в акватории Черного моря и обеспечении подразделений ВМС.

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Владимир Зеленский также ознакомился с работой больницы в Одессе . Он осмотрел травматологическое отделение и пообщался с ранеными военными, проходящими лечение в медицинском учреждении. Еще в преддверии профессионального праздника медицинских работников Президент вручил государственные награды и присвоил медикам почетные и военные звания.

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