Зеленский рассказал, что делает Украина для возвращения ЗАЭС под свой контроль

Владимир Зеленский рассказал, что безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую АЭС. Поэтому должна вернуть ее под свой контроль.

Он отметил, что вопросом деоккупации станции в частности занимается директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Однако пока все шаги, направленные на возвращение ЗАЭС недостаточны.

Смотрите также Планирует ли Украина обменять часть Курщины на Запорожскую АЭС: что говорят в Укрэнерго

Какие шаги делает Украина для возвращения ЗАЭС

Зеленский заявил, что сейчас, чтобы вернуть захваченную россиянами ЗАЭС под контроль Украины, делаются только политические шаги, но их недостаточно.

Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны. Поэтому мы считаем, что все же политически надо возвращать нашу станцию. По крайней мере, на всех площадках мы об этом говорим,

– сказал президент.

Президент рассказал, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время он планирует посетить Энергодар, в частности Запорожскую АЭС. После он отправится в Киев, где встретится с Зеленским.

Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ на сегодня. Я знаю, что он (Гросси – 24 Канал) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия,

– рассказал президент.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий прокомментировал возможность обменять часть Курской области на ЗАЭС. По его словам, это "научная фантастика".