Зеленский рассказал, как звонит министрам раньше их будильников

Президент Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро выходит на связь с Денисом Шмыгалем и другими министрами. Иногда он звонит чиновниками раньше их будильников.

Как начинается утро президента

Глава государства каждое утро просыпается не позднее 5:30 – 6:00. Об этом он рассказал на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.

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Я где-то в 05:30 каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. После этого разговариваю с премьером, с министрами. Понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone,

– поделился президент.

Ранее Зеленский рассказывал, что после своего насыщенного рабочего дня, вернувшись домой, имеет единственное желание – помолчать. В моменты покоя и тишины глава государства обращается к Богу в молитве.

Что Зеленский делает в Хмельницком

В Офисе Президента рассказали, что глава государства ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках "Большой стройки".

Кроме того, Зеленский посетит ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.