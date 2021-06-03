Як починається ранок президента

Глава держави щоранку прокидається не пізніше 05:30 – 06:00. Про це він розповів час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницькому.

Цікаво Зеленська пропонує створити Офіс першої леді на базі Офісу Президента

Я десь о 05:30 щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. Після цього розмовляю з прем'єром, з міністрами. Потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхніх iPhone,

– поділився президент.

Раніше Зеленський розповідав, що після свого насиченого робочого дня повернувшись додому має єдине бажання – помовчати. У моменти спокою та тиші глава держави звертається до Бога у молитві.

Що Зеленський робить у Хмельницькому

В Офісі Президента розповіли, що глава держави ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах "Великого будівництва".

Крім того, Зеленський відвідає низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.