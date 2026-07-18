Уже ищет ему замену: Зеленский рассматривает возможность отставки Сырского, – FT

Президент Владимир Зеленский начал искать замену главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. В выходные он планирует провести собеседования с кандидатами на этот пост.

По словам источника Financial Times, Зеленский готов уволить Сырского, но при определенном условии.

Почему Зеленский ищет замену Сырскому?

Президент отправит Сырского в отставку, если найдет человека, который сможет без проблем перебрать командование и обеспечить оборону на 1200-километровой линии фронта.

18 – 19 июля глава государства проведет встречи с возможными кандидатами на должность Главкома.

Издание отмечает, что вопрос отставки Сырского начали активно рассматривать только после того, как протесты из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова переросли в требования отправить в отставку и самого главнокомандующего.

В пятницу вечером тысячи человек собрались у здания Офиса президента в Киеве, скандируя "Сырского в отставку!". Подобные акции также прошли во Львове и Одессе.

Организатор протестов, ветеран Дмитрий Козятинский, заявил, что главным требованием участников является увольнение Сырского, а также возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны.

По информации FT, Зеленский уволил Федорова после того, как Сырский поставил президенту ультиматум по устранению министра.

Сам Федоров подтвердил, что между ним и главнокомандующим возник серьезный конфликт. На пресс-конференции Федоров заявил, что Сырский блокировал его реформы в Министерстве обороны и способствовал сохранению коррупционных практик.

FT отмечает, что между Федоровым и Сырским есть принципиальные разногласия по ведению войны. Министр выступает за развитие технологий, беспилотных систем и цифровизации армии, тогда как Сырский остается приверженцем традиционной модели ведения боевых действий, основанной на использовании пехоты и артиллерии.

Издание также пишет, что западные партнеры Украины, в том числе представители НАТО активно сотрудничали с Федоровым и поддерживали его реформы. Поэтому его увольнение стало для них неожиданностью.

Издание обратило внимание, что к протестам присоединились ветераны и действующие военнослужащие, что является редким проявлением открытого несогласия среди представителей армии.

Помимо кадровых изменений в военном руководстве, FT сообщает, что Зеленский до сих пор ищет нового посла Украины в США.

Основной кандидаткой остается бывшая премьер-министр Юлия Свириденко, недавно покинувшая правительство. Хотя Свириденко уже отказалась от этого предложения, Зеленский продолжает пытаться убедить его возглавить украинское посольство в США. Эта должность сейчас имеет особое значение из-за войны и отношений Украины с администрацией президента США Дональда Трампа.