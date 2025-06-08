Зеленский расставил все точки относительно "ответа" России на операцию "Паутина"

Неделю назад СБУ провела уникальную операцию по снижению стратавиации России под названием "Паутина". После этого Москва начала угрожать ответом.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для АВС News заверил, что эта риторика является лишь оправданием атак, передает 24 Канал.

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Что Зеленский думает о "возмездии" за уничтожение авиации

Владимир Зеленский отметил, что за день до операции Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов. Поэтому когда Путин говорит что-то об "ударах возмездия" – он говорит неправду.

В то же время президент подчеркнул, что Россия бьет совершенно не случайно, хотя цели выбирают часто очень случайно.

Чтобы люди страдали. Гражданские цели. И именно это они делают. Вы помните на протяжении всех этих моментов, когда они говорили о перемирии или о прекращении огня, они наносили удары. То есть им кажется, что таким давлением они будут влиять на ситуацию потом политическую,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Немного контекставо время разговора с Дональдом Трампом Путин заявил, что ему придется отреагировать на операцию СБУ. Президент США распространил этот месседж в своих соцсетях. Впоследствии, после массированной атаки, Трамп заявил, что украинцы сами "дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку". А во время общения с канцлером Германии Фридрихом Мерцом он сказал, что "понимает Путина".