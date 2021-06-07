Зеленский разочарован Байденом: почему из США вдруг повеяло холодом

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал американского главу Джо Байдена из-за решения не вводить санкции против "Северного потока-2". Он убеждает, что Байден посылал ему четкие сигналы о единстве в вопросе противодействия достройке газопровода в обход Украины.

Впрочем на Банковой через прессу узнали о том, что президент США решил не блокировать российский трубопровод, который Украина рассматривает как большую угрозу национальной безопасности. Зеленский сказал, что его гнев уже прошел, и теперь описал свое чувство как "разочарование".

Внимание Переговоры Зеленского и Байдена будут 7 июня

"Северный поток-2" – оружие в руках России

"Это оружие, настоящее оружие в руках России. Не очень понятно, что пули к этому оружию может обеспечить такое большое государство как США", – заявил Зеленский.

Зеленский неоднократно утверждал, что завершенный "Северный поток-2" позволит Кремлю увеличить политическое и экономическое давление на Украину, что вместо этого может нанести большой ущерб украинской экономике.

Вероятная встреча двоих президентов

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты – это единственная страна, которая способна остановить Россию, и выразил надежду, что Джо Байден так пытается "обыграть" Владимира Путина накануне их встречи. Зеленский заявил, что до этих переговоров готов лицом к лицу встретиться с Джо Байденом в любой точке мира.

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин рассказал, что Зеленский и Байден проведут переговоры перед встречей американского президента с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится в Женеве 16 июня.

"Я считаю, что это возможно – теоретически и логистически. Но не очень хорошо, что наша власть выбирает такой путь давления или шантажа. Америка итак много делает, поэтому говорить, что мы обижены, разочарованы, "вы что-то не то делаете" – это не та тональность, если вы действительно хотите другого уровня отношений", – считает директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

Путин не удержался от политизации

Попытки Москвы выдать газопровод за чисто экономический проект – провалились. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин, рассказывая о завершении первой линии "Северного потока-2", не удержался и заблаговременно начал использовать трубу для давления.



Владимир Путин / Фото Getty Images

Мол, Украина должна проявить добрую волю и не использовать полученные с транзита деньги для завершения войны на Востоке силовым методом. Путин сделал такое заявление несмотря на скопление российских войск на украинской границе и постоянные призывы к мирным переговорам со стороны украинского руководства.

Важно Белый дом передумал приглашать Зеленского после смены руководства "Нафтогаза", – СМИ

Что говорят в Белом доме

Источники в Белом доме говорят, что встреча между президентами США и Украины действительно готовилась, но сначала там отказались от нее после решения Зеленского сменить руководство "Нафтогаза". В американской администрации обеспокоены, что Зеленский отступил от антикоррупционных усилий.

Владимир Зеленский заявил – он до сих пор надеется, что Байдену все же удастся остановить запуск "Северного потока-2". В то же время представители Конгресса – как в Республиканской, так и в Демократической партии – продолжают критиковать его администрацию и призывают остановить "Северный поток-2".