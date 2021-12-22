Зеленский разрешил официально высказываться о внешней политике только себе, Шмыгалю и Кулебе

Владимир Зеленский заявил, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике могут выступать только несколько человек. Это сделано в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства.

Соответствующий указ президент подписал 22 декабря. Он координирует внешнеполитическую деятельность государства.

К теме Стало очевидно, – Жернаков об отсутствии реакции Запада на конкурс относительно руководителя САП

Зеленский постановил делать официальные заявления о внешней политике нескольким людям

Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины,

– говорится в указе.

Документ также объясняет, что именно МИД:

предоставляет официальные разъяснения о внешнеполитическом курсе Украины;

обеспечивает координацию деятельности государственных органов в области внешних отношений;

осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины;

оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам;

вносит в установленном порядке на рассмотрение президента Украины, Кабмину предложения по усовершенствованию деятельности госорганов в указанной сфере.

Также в указе прописано, что государственные органы должны посылать Министерству иностранных дел письменные запросы о подготовке заграничных визитов своих руководителей, а также визитов иностранных официальных делегаций в Украину.

В то же время чиновники могут выступать с заявлениями о реализации государственной политики или международных инициатив только после поручений президента, премьера или главы МИД.

Новость дополняется…