Зеленский разрешил официально высказываться о внешней политике только себе, Шмыгалю и Кулебе
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике могут выступать только несколько человек. Это сделано в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства.
Соответствующий указ президент подписал 22 декабря. Он координирует внешнеполитическую деятельность государства.
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Зеленский постановил делать официальные заявления о внешней политике нескольким людям
Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел Украины,
– говорится в указе.
Документ также объясняет, что именно МИД:
- предоставляет официальные разъяснения о внешнеполитическом курсе Украины;
- обеспечивает координацию деятельности государственных органов в области внешних отношений;
- осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины;
- оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение президента Украины, Кабмину предложения по усовершенствованию деятельности госорганов в указанной сфере.
Также в указе прописано, что государственные органы должны посылать Министерству иностранных дел письменные запросы о подготовке заграничных визитов своих руководителей, а также визитов иностранных официальных делегаций в Украину.
В то же время чиновники могут выступать с заявлениями о реализации государственной политики или международных инициатив только после поручений президента, премьера или главы МИД.
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