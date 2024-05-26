Зеленский с места трагедии в Харькове обратился к Байдену и Си

Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с места трагедии в Харькове. Президент Украины описал террор, который Россия совершает уже не один год.

Это обращение гарант опубликовал на своем телеграм-канале в воскресенье, 26 мая.

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"Для них это удовольствие – сжигать"

Владимир Зеленский отметил, что мы все знаем, с кем имеем дело. По его словам, Россией руководят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизни, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

"Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира", – подчеркнул гарант.

Президент Украины записал свое обращение из Харькова. В нем он подчеркнул, что этот город, к сожалению, очень близко к границе России. Это для Харькова означает 3 год постоянного террора. Каждые дни и ночи российские войска обстреливают город. Больше всего они это делают с помощью ракет С-300. Сейчас нет в Харькове района или улицы, которые бы не пострадали от постоянных враждебных действий российской армии.

Теперь Россия добавила удары управляемыми авиабомбами. Российская авиация приближается к границе нашего государства и запускает эти бомбы прямо по городу. Это оружие неизбирательного поражения. И любой человек в любом городе мира – от Сан-Паулу до Харбина – воспринимает это одинаково – как террор. Как и подобные же удары России по сотням других наших городов и сел,

– отметил лидер Украины.

Президент подчеркнул, что некоторые из них, где когда-то бурлила жизнь, сейчас сожжены просто в пепел и там не осталось ни одного жителя.

"Выжженная пустота – самое ужасное последствие войны. Войны, которой мы в Украине не хотели. Которую мы не провоцировали. И в которой Украина защищается от попытки России захватить наши ресурсы и территории и уничтожить нашу национальную идентичность. И мир это видит", – подчеркнул глава государства.

Лидер Украины в обращение отметил, что позади него книги, которые были сожжены ударом российских ракет. Он отметил, что это было одно из крупнейших издательств Украины. К сожалению, в результате атаки российской армии были погибшие и раненые.

По словам Зеленского, температура горения там не успела окончательно достичь 451 градуса по Фаренгейту, но именно этого хотят лидеры России – "еще более высоких температур". Президент подчеркнул, что они хотят этого не только на нашей территории. Ведь Россия угрожает почти всем своим государствам-соседям. Он подчеркнул, что это – единственное государство, которая захватила атомную станцию и откровенно использует ее для радиационного шантажа.

Президент подчеркнул, что нет ничего, что не стало бы для России оружием, – включая голод, и именно это почувствовал мир, когда Украина подверглась от России удару морской блокады. Он отметил, что именно Россия является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну.

"Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира.", – подчеркнул он.

Хочет ли Россия диалога?

По словам украинского лидера, наша страна имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах, который, в частности, был прикрытием страны-агрессора для подготовки этой войны. И именно поэтому, как подчеркнул Зеленский, нужны глобальные усилия – Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. Он отметил, что нужен саммит, который покажет, "кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить о прекращении огня, которое будет непременно нарушено российскими ракетами и артиллерией, как это уже происходило десятки, десятки раз до этого".

Президент в очередной раз напомнил, что этот саммит готовится вместе со Швейцарией и начнется 15 июня. По его словам, уже более 80 стран подтвердили свое участие.

Он отметил, что мы продолжаем работать с лидерами, приглашая их на Саммит. Зеленский поблагодарил каждого, кто действительно помогает приблизить этот мир.

Кроме этого, он обратился к лидерам мира, которые пока в стороне глобальных усилий по подготовке Саммита мира. В частности, обратился к президенту США Джо Байдену и лидеру Китая Си.

Мы не хотим, чтобы Устав ООН сгорел – сгорел так же, как и эти книги. И надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира – действительно мира, а не паузы между ударами. Усилия мирового большинства – это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите Саммит мира своим персональным лидерством и участием поддержать Саммит мира своим персональным лидерством и участием,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что "для всех нас будет удовольствием установить мир".