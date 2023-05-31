Зеленский с рабочим визитом прибыл в Одесскую область и уже встретился с военными

Украинский лидер 31 мая посетил наших защитников в Одесской области. Там президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области.

Подробности рассказал сам Владимир Зеленский в телеграме. Он отметил, что представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

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Как прошлое совещание

По словам Зеленского, это приоритетный регион нашего независимого государства. В ходе совещания обсудили важные актуальные вопросы:

восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования,

перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения,

обеспечение потребностей внутренне перемещенных лиц,

реабилитацию военных.

Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового председателя Одесской областной государственной администрации. Им стал Кипер Олег Александрович. Ранее он был руководителем Киевской городской прокуратуры.

В 2014 году Кипер попал под действие закона о люстрации, потому что тогда работал в Генпрокуратуре Януковича. Чиновника внесли в список лиц, которым было запрещено занимать государственные должности.

Чиновник имеет звание старшего советника юстиции. Также он отмечен нагрудными знаками "За добросовестную службу в органах прокуратуры" III и II степеней.

Скандалы с Кипером

Новый глава Одесской ОГА ранее попадал в скандал из-за своей поездки за границу в конце 2022 года, когда он должен был взять отпуск. Он объяснил, что это было обусловлено "семейными обстоятельствами".

Также стоит отметить, что жена Кипера, Ирина, до 2022 года имела российское гражданство и занималась предпринимательской деятельностью в сфере производства электроэнергии и аренды техники. Однако, после начала полномасштабного вторжения, жена Кипера сменила свой паспорт на украинский.