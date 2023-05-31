Деталі розповів сам Володимир Зеленський у телеграмі. Він зазначив, що представив новопризначеного голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

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Як минула нарада

За словами Зеленського, це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Під час наради обговорили важливі актуальні питання:

відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування,

перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану,

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб,

реабілітацію військових.

Зеленський призначив нового очільника Одеської ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Одеської обласної державної адміністрації. Ним став Кіпер Олег Олександрович. Раніше він був керівником Київської міської прокуратури.

У 2014 році Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, бо тоді працював у Генпрокуратурі Януковича. Посадовця внесли до списку осіб, яким було заборонено обіймати державні посади.

Посадовець має звання старшого радника юстиції. Також він відзначений нагрудними знаками "За сумлінну службу в органах прокуратури" ІІІ та ІІ ступенів.

Скандали з Кіпером

Новий очільник Одеської ОВА раніше потрапляв у скандал через свою поїздку за кордон наприкінці 2022 року, коли він мав взяти відпустку. Він пояснив, що це було зумовлено "сімейними обставинами".

Також варто зазначити, що дружина Кіпера, Ірина, до 2022 року мала російське громадянство та займалася підприємницькою діяльністю у сфері виробництва електроенергії та оренди техніки. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, дружина Кіпера змінила свій паспорт на український.