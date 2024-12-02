Зеленский с Шольцем обсудили гарантии безопасности для Украины

В понедельник, 2 декабря, в Киев прибыл Олаф Шольц. Как стало известно, лидеры государств обсудили гарантии безопасности.

О том, что с Шольцем говорили в том числе о гарантиях безопасности, сообщил на брифинге Владимир Зеленский. Детали передает 24 Канал.

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Переговоры Шольца и Зеленского

Президент Украины заверил: откровенно сказал о необходимости в серьезных гарантиях безопасности для Киева и коснулся темы НАТО.

Я был достаточно открытым, было сказано по теме НАТО и наших гарантий безопасности. Во что и в кого мы верим или мы уже никому не поверим. Пусть эти детали останутся между нами. Была долгая беседа,

– очертил Зеленский тональность разговора с Шольцем.

Соглашение по безопасности с Берлином подписано 16 февраля 2024 года. Так что, судя по всему, речь идет о более широком понимании гарантий безопасности, чем просто подписание договоров.

Президент добавил: обсудили дальнейшее сотрудничество на ближайшее время.

Интересно! Лидеры государств во время визита осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. А еще пообщались с ранеными бойцами и почтили память погибших.