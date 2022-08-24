Зеленский с женой почтили память Героев Небесной Сотни

В День Независимости Украины Владимир и Елена Зеленские пришли к аллее Героев Небесной Сотни. Президент и первая леди почтили минутой молчания погибших во время Революции Достоинства.

24 августа президент Украины и первая леди почтили память Героев Небесной Сотни. Владимир и Елена Зеленские минутой молчания почтили память тех, кто погиб, отстаивая светлое будущее нашего государства во время Революции Достоинства.

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Владимир и Елена Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни: смотрите видео

Напомним, что президент Украины трогательно поздравил граждан государства с Днем Независимости. На его странице в фейсбуке опубликовали видео, которое не оставило равнодушным ни одного увидевшего его украинца.

Свободному народу независимой Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что эти четыре слова на 182-й день войны включают в себя множество смыслов, символов, подвигов и потерь, радости и боли, а главное – правды.

Мы – свободный народ независимой Украины. Спустя 6 месяцев, как нас пытаются уничтожить, мы – свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины,

– заявил президент.

Президент Украины напомнил 24 февраля 2022 года. День, когда россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. День, когда весь мир озвучивал мысли о том, что у вас нет шансов. Но наша страна выстояла. И 24 августа, через полгода, мы украинцы могут гордо говорить: "с Днем Независимости, Украина!"

На День Независимости риск ракетных ударов высокий.

Спецслужбы предупредили, что на этой неделе украинцам следует быть максимально осмотрительными. Есть высокая вероятность российских провокаций, а также ракетных обстрелов. Так, американские СМИ, ссылаясь на разведку, сообщили о том, что россия будет планировать атаки по государственным объектам.

Напомним, что украинские СМИ писали, что сотрудникам правительственного квартала предложили работать дистанционно. Речь идет только о периоде с 22 по 26 августа. Все для того, чтобы не подвергать себя опасности.

Добавим, что в Киеве, Одессе, Луцке, Буковине и Днепропетровской области вообще запретили массовые мероприятия. В Харькове комендантский час будет продолжаться дольше, а во Львове будут усиленно работать правоохранители.

Итак, как только прозвучит воздушная тревога – немедленно отправляйтесь к укрытию. Находитесь в убежище, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.



Советы правоохранителей ко Дню Независимости / Инфографика 24 канала

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