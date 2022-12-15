"Защитник Украины": в Bloomberg отметили Зеленского среди 50 самых влиятельных людей 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список самых влиятельных людей мира за достижения в 2022 году. Это – по версии агентства Bloomberg.

Также в список вошли и другие выдающиеся личности. Издание, описывая достижения Зеленского, заявило, что президент возглавляет сопротивление вторжению России уже 10 месяцев.

Обратите внимание "Этот дух должен победить": Зеленский мощно выступил на мероприятии Time, избравшем его человеком года

Bloomberg отметил Зеленского среди 50 самых влиятельных людей в 2022 году

Это наш шестой ежегодный обзор тех, чьи достижения заслуживают признания в бизнесе, политике, науке и технике, финансах и развлечениях. Ни одна история не доминирует в этом году в Bloomberg 50, как война в Украине: в списке есть Владимир Зеленский,

– заявили в издании.

В списке также есть канцлер казны Великобритании Джереми Хант, судья Верховного суда США Кеттанджи Браун, соучредитель и генеральный директор BRING A TRAILER MEDIA LLC Рэнди Нонненберг, Ким Кардашьян и другие.

В Bloomberg заявили, что Зеленский отклонил предложения США помочь ему сбежать в начале войны и с помощью ночных обращений в социальных сетях убеждал украинцев, что они победят.

"Зеленский, получивший известность как актер, сыграв случайного президента в популярном телешоу, применил свои таланты артиста, чтобы выступать перед парламентами по всему миру и заручаться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", – подчеркнуло издание.

Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time

Президент Украины Владимир Зеленский, а также "Дух Украины" получили звание человека года по версии Time. Журналисты рассказали миру историю украинского лидера. Его фото, а также изображение известных украинцев и украинской символики снова попали на обложку Time.

В материале "Человек года" рассказали о людях, представляющих Дух Украины. В первую очередь – отметили личность президента, вспомнив, что в самый сложный период, в феврале 2022, Зеленский четко сообщил партнерам, что остается в Киеве.