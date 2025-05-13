Зеленский считает, что сильные пакеты санкций США и ЕС заставят Россию к переговорам

Недавно европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями, если страна-агрессор не согласится на 30-дневное прекращение огня. Их могут ввести уже в этом месяце.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 13 мая.

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Смогут ли санкции принудить Россию к переговорам

Зеленский отметил, что пока не может точно сказать, когда страны Европы введут санкции против России. В то же время он добавил, что Украина ожидает, что во время заседания европейских лидеров будет рассмотрен этот вопрос. По словам президента, это может произойти до конца этого месяца.

Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был на уровне предложения в конгрессе США от Линдси Грэма по санкциям по энергетике и банковской системе. То, что я видел, я считаю, что там достаточно сильный пакет. И если Европа может добавить к своему пакету аналоги шагов США, мы были бы благодарны

– отметил Зеленский.

Он также отметил, что важен "не пакет ради пакета, а сильный пакет, который будет влиять еще на экономику России".

Украинский лидер подчеркнул, что неприезд Путина в Турцию станет "финальной точкой демонстрации, что они не готовы к окончанию войны".

А значит, все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран, должны быть выполнены. Иначе, вы не заставите и не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации. Значит, будут санкции. Я могу ожидать только сильного пакета от США санкций против России,

– заявил президент.

Он добавил, что эти санкции уже не за военную агрессию, а за то, что они не хотят даже прекращения огня. Он также отметил, что следующий пакет санкций должен быть самым сильным.