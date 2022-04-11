Зеленский сделал Мариуполь для себя темой номер один – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что для президента Владимира Зеленского Мариуполь стал темой номер один. Арестович рассказал, как украинские власти смогли помочь городу, несмотря на то, что Мариуполь находится в блокаде оккупантов.

Украина просила мировых лидеров повлиять на Россию

Соответствующее заявление Арестовича прозвучало во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Советник главы ОП сказал, что Зеленский сделал для себя Мариуполь темой номер один после того, как россияне ударили по роддому.

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После того, как Мариуполь полностью окружили и после удара по роддому, (Зеленский, – 24 канал) сделал для себя Мариуполь темой номер один и занялся им в упор,

– сказал Арестович.

Он рассказал, что за последнее время относительно Мариуполя было обращение к лидерам всех государств мира с просьбой повлиять на россиян и выпустить из города хотя бы мирных людей.

Из Мариуполя удалось вывезти 150 тысяч мирных людей

Кроме того, государство обратилось к мировым главам церквей и международным гуманитарным организациям.

По словам Арестовича, это привело к тому, что из Мариуполя стали выпускать людей. Также в город впустили эвакуационные автобусы.

Как рассказал советник главы ОП, из Мариуполя удалось вывезти около 150 тысяч мирных людей. По его словам, это треть населения города.

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