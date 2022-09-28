О псевдореферендумах и обмене пленными: Зеленский провел разговор с Эрдоганом и Шольцом

Владимир Зеленский пообщался с турецким президентом Реджепом Эрдоганом и канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров поднимались вопросы фейковых "референдумов" на оккупированных территориях и обмена пленными.

Президент Украины сообщил, что у него был "предметный разговор" с Эрдоганом. Зеленский отметил, что поблагодарил Эрдогана "за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

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Зеленский отметил роль Эрдогана в обмене пленных

Также лидер Украины отметил принципиальную позицию Турции "по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые россия провела на оккупированных территориях".

Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам,

– резюмировал Зеленский.

Зеленский и Шольц провели телефонные переговоры

. Шесть командиров из "Азовстали", освобожденных из плена, по условиям обмена до конца войны не должны возвращаться домой и будут находиться в Турции. Эрдоган назвал освобожденных украинских военнопленных "гостями Турции".

Кроме Эрдогана Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом информирует правительственный сайт Германии.

Сообщается, что во время переговоров Зеленский и Шольц подняли вопросы военно-политической и экономической ситуации в Украине. Также обсудили и дальнейшую поддержку в рамках обновления страны.

Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку защиты ее суверенитета и территориальной целостности. В том же числе речь идет и о поставках оружия. Кроме того, он подчеркнул, что Германия не признает псевдореферендумы.

Относительно ситуации на незаконно оккупированных россией территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты фиктивных "референдумов",

– говорится в сообщении.

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