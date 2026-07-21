Зеленский сегодня встретился с Федоровым
Президент Зеленский во вторник, 21 июля, встречался с эксминистром обороны Михаилом Федоровым. О чем шла речь во время разговора, пока неизвестно.
Впрочем, эту встречу подтвердил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.
Что известно о встречах Зеленского?
Ранее в этот день в ОП заинтриговали "решающими встречами" президента.
В результате всех этих совещаний, как отмечалось, ожидаются определенные решения.
Только что состоялась одна почти решающая встреча, а сейчас продолжается еще одна, по сути решающая. Сразу после принятия решений последует сообщение,
– писал советник Зеленского Литвин.
В то же время советник ОП Михаил Подоляк отмечал 24 Каналу, что пока не готов говорить именно о решении президента Украины относительно главнокомандующего.
Между тем Зеленский уже несколько дней проводит встречи с военными командирами. В частности, 21 июля он провел совещание с командующим ОК "Восток" Виктором Николюком.
Напомним, что украинцы продолжают протестовать против отставки Федорова и требуют, чтобы Сырский ушел с поста главнокомандующего.