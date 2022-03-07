Зеленский и Шарль Мишель обсудили обстрелы Россией мирных людей
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Главной темой стали преступления российских захватчиков против мирного населения Украины.
Президент Зеленский во время переговоров поднял вопрос членства Украины в ЕС. Глава государства подчеркнул, что наша страна стоит этого.
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Также Зеленский и Мишель не обошли вопрос ядерной угрозы России, в том числе из-за захвата двух украинских АЭС. Президент Украины подчеркнул, что это нужно остановить.
Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин,
– сообщил Зеленский.
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