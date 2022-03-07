Президент Зеленський під час переговорів порушив питання членства України в ЄС, Глава держави наголосив, що наша країна варта цього.

Цікаво Bloomberg повідомляє, що ЄС готує нові санкції проти Росії

Також Зеленський і Мішень не оминули питання ядерної загрози Росії, зокрема через захоплення двох українських АЕС. Президент України наголосив, що це потрібно зупинити.

Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний,

– повідомив зеленський.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!