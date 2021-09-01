Венок президент поставил вместе с первой леди Еленой Зеленской. Это случилось перед встречей Президента Украины с Джо Байденом.
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Зеленский поставил венок к могиле Неизвестного солдата
Владимир и Елена Зеленские возложили венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище в США,
– говорится в сообщении.
Президент и первая леди поставили венок к могиле Неизвестного солдата: смотрите видео
Кстати, перед тем Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Они обсудили "Северный поток-2", а также президент подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.
Коротко о визите Владимира Зеленского в Штаты
- Президент прибыл в Штаты 31 августа. В этот же день он встретился с директором NASA и пригласил его в Украину.
- Также Владимир и Елена Зеленские посетили музей-усадьбу Джорджа Вашингтона в США "Маунт Вернон". Там супруги презентовали украиноязычный гид.
- Все встречи 31 августа Владимир Зеленский назвал предметными.
- Кроме того, в 14 часов за Вашингтоном (в 21 час по Киеву) у президента запланирована встреча с Джо Байденом. Они должны поговорить о проблемах безопасности (речь идет о различных видах российской агрессии против Украины, включающей вопросы Донбасса и Черного моря), энергетической безопасности, программе реформ.