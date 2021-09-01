Вінок президент поставив разом з першою леді Оленою Зеленською. Це трапилось перед зустріччю Президента України з Джо Байденом.
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Зеленський поставив вінок до могили Невідомого солдата
Володимир та Олена Зеленські поклали вінок до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському цвинтарі у США,
– мовиться у повідомленні.
Президент та перша леді поставили вінок до могили Невідомого солдата: дивіться відео
До речі, перед тим Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. Вони обговорили "Північний потік-2", а також президент наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.
Коротко про візит Володимира Зеленського у Штати
- Президент прибув у Штати 31 серпня. У цей же день він зустрівся з директором NASA та запросив його до України.
- Також Володимир та Олена Зеленські відвідали музей-садибу Джорджа Вашингтона у США "Маунт Вернон". Там подружжя презентувало українськомовний гід.
- Всі зустрічі 31 серпня Володимир Зеленський назвав предметними.
- Окрім того, о 14 годині за Вашингтоном (о 21 годині – за Києвом) у президента запланована зустріч з Джо Байденом. Вони мають поговорити про проблеми безпеки (мовиться про різні види російської агресії проти України, що включає питання Донбасу та Чорного моря), енергетичну безпеку, програму реформ.