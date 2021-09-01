Вінок президент поставив разом з першою леді Оленою Зеленською. Це трапилось перед зустріччю Президента України з Джо Байденом.

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Зеленський поставив вінок до могили Невідомого солдата

Володимир та Олена Зеленські поклали вінок до могили Невідомого солдата на Арлінгтонському цвинтарі у США,

– мовиться у повідомленні.

Президент та перша леді поставили вінок до могили Невідомого солдата: дивіться відео

До речі, перед тим Володимир Зеленський зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. Вони обговорили "Північний потік-2", а також президент наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Коротко про візит Володимира Зеленського у Штати