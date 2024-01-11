Мы бы хотели увидеть реальный шаг от стран НАТО – Зеленский о приближении к Альянсу
Президент Украины прибыл в Латвию, где встретился с президентом этой страны. После этого он отвечал на вопросы журналистов.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что Украина хотела бы увидеть со стороны НАТО реальный шаг. Речь идет о таком, который приближал бы нашу страну к Альянсу. 24 Канал.
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Это нужно не только нам
По словам Зеленского, важно, чтобы по этому вопросу не было стагнации. Он также выразил мнение, что это нужно не только нам, но и Вашингтону. Президент считает, что там заинтересованы в том, чтобы этот саммит был мощным и удачным.
Чтобы страна НАТО показала, что они не боятся России, потому что чем меньше шаги Украины к НАТО, тем больше страх у кого-то перед этим. Показывать это – большая ошибка,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о фантастических результатах работы ПВО
- Владимир Зеленский заявил, что цена задержек поставки вооружения от партнеров – потери Украины. Если бы нам предоставили еще 7 мощных систем ПВО, украинцы не погибали бы в Харькове, Одессе, Херсоне.
- Украинский лидер подчеркнул, что, прежде всего, говорится о вопросах ПВО. Зеленский поблагодарил союзников, которые позволяют Украине бороться за выживание и выжить. Когда Россия совершает массированные ракетные или дроновые атаки, без Patriot невозможно уцелеть.
- Президент добавил: он благодарен за каждую систему ПВО. Однако чисто по-человечески не понимает, как кто может спокойно спать, зная, что есть десятки систем, а если дать Украине еще несколько, люди перестали бы погибать.