Прекращение ударов по энергетике может привести к завершению горячей фазы войны, –Зеленский

Прекращение воздушных ударов России по энергообъектам Украины и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам относительно завершения войны.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве 21 октября, пишет FT.

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"Уменьшение градуса"

Глава государства отметил, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что страна-агрессор, возможно, готова прекратить войну.

Если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим объектам, это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта.

Мы увидели во время первого Саммита мира, что может быть решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский считает, что это может привести к завершению горячей фазы войны.

"Потому, что это часть войны, которая очень опасна для нас. Если мы договариваемся вместе с партнерами или в посредничестве с партнерами, как вывод из Саммита, что по энергетике стороны не бьют, то это уменьшение градуса", – подчеркнул украинский лидер.