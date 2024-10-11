Украина передаст Ватикану списки журналистов, которые сейчас в плену в России, – Зеленский

Украинская сторона нуждается в помощи от партнеров в возвращении своих граждан из плена в России. Именно поэтому наша власть передаст списки пленных украинских журналистов Ватикану.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении. Президент также лично встречался с Папой Римским в Ватикане.

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Ватикан получит от Украины списки пленных журналистов

Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень трудно вести работу по возвращению украинских пленных из России. Поэтому наше государство нуждается в специальной помощи, в частности – усилий Ватикана.

Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку,

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что в октябре в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира относительно гуманитарных вопросов. Зеленский пригласил Ватикан принять участие в этом мероприятии.

К слову, в российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина. Ее взяли в плен в августе 2023 года на временно оккупированной территории, где она вела репортаж, а удерживали в одном из самых жестоких изоляторов в Таганроге.

Тело журналистки должны в ближайшее время передать ее родным. Владимир Зеленский в обращении 11 октября также выразил соболезнования в связи со смертью Виктории Рощиной, отметив, что она была в списках на обмен пленными.