Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть без помощи США

Президент Владимир Зеленский рассказал, в какой ситуации окажется Украина без помощи Соединенных Штатов. А также объяснил, какими будут его дальнейшие действия.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Америку за поддержку и заявил, что государство ценит ее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для Fox News.

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Что будет с Украиной без помощи США

Зеленский говорит, что Украине будет достаточно трудно без поддержки Соединенных Штатов. Однако он отмечает, что украинцы не могут сдаться и потерять свою страну.

Мы надеемся, что наши европейские партнеры нам помогут. И так же мы надеемся на гарантии безопасности от США. И только после имеющихся гарантий мы можем перейти к дипломатии с Россией,

– говорит президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина должна иметь сильную позицию на переговорах и заметил, что готов подписать соглашение о полезных ископаемых, но считает его недостаточным. Президент также добавил, что не может изменить отношение украинцев к россиянам, ведь оккупанты убивают их.