Зеленский сказал, сколько сенаторов в США поддерживают законопроект о 500% пошлин в отношении России

Президент Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Он поблагодарил их за поддержку и координацию усилий для приближения длительного мира.

Глава государства также добавил, что на Россию нужно оказывать дополнительное давление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Сколько сенаторов в США поддерживают пошлины в отношении России

По словам президента, Россия пытается сделать из дипломатии посмешище. Страна-агрессор прикрывается мирными переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по украинским городам и селам, а также отказывается от всех предложений о прекращении огня.



Именно поэтому нужно дополнительное давление. Зеленский говорит, что двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России поддерживают уже 82 сенатора.